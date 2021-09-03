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Ровер НАСА добыл первый образец марсианского грунта

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:15

НАСА поделилось очередным достижением ровера Perseverance. На этот раз марсоход успешно добыл первый образец планетарного грунта.

«У нас есть образец! Никогда не был так счастлив увидеть дыру в камне», — написал в твиттере главный инженер проекта Адам Стелтцнер.

К твитам космического агентства прикреплены фотографии, сделанные ровером. На одной из них — крупный камень с маленьким черным отверстием в центре. На двух других — образец почвы, находящийся в пробирке после изъятия.

Perseverance удалось собрать грунт на Марсе со второй попытки — первая была предпринята 6 августа. Тогда система отбора марсохода работала без сбоев, однако позднее выяснилось, что в пробирке не оказалось никаких горных пород.

Марсоход Perseverance совершил успешную посадку на Марсе 18 февраля. Процесс приземления в космическом агентстве назвали «семью минутами ужаса». Робот опустился в районе кратера Езеро к северу от марсианского экватора. Недалеко от этого места, как считают ученые, миллиарды лет назад протекала река, в которой могла быть жизнь. Теперь марсоход займется поисками признаков биологических организмов.

Ранее НАСА показывало панорамный снимок в 360 градусов, сделанный ровером, и публиковало дорожку, на которой записаны звуки с Марса. В апреле марсоход впервые получил кислород из атмосферы планеты, которая на 96% состоит из углекислого газа.

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