Ровер НАСА добыл первый образец марсианского грунта

К твитам космического агентства прикреплены фотографии, сделанные ровером. На одной из них — крупный камень с маленьким черным отверстием в центре. На двух других — образец почвы, находящийся в пробирке после изъятия.

«У нас есть образец! Никогда не был так счастлив увидеть дыру в камне», — написал в твиттере главный инженер проекта Адам Стелтцнер.

НАСА поделилось очередным достижением ровера Perseverance. На этот раз марсоход успешно добыл первый образец планетарного грунта.

Perseverance удалось собрать грунт на Марсе со второй попытки — первая была предпринята 6 августа. Тогда система отбора марсохода работала без сбоев, однако позднее выяснилось, что в пробирке не оказалось никаких горных пород.

Марсоход Perseverance совершил успешную посадку на Марсе 18 февраля. Процесс приземления в космическом агентстве назвали «семью минутами ужаса». Робот опустился в районе кратера Езеро к северу от марсианского экватора. Недалеко от этого места, как считают ученые, миллиарды лет назад протекала река, в которой могла быть жизнь. Теперь марсоход займется поисками признаков биологических организмов.

Ранее НАСА показывало панорамный снимок в 360 градусов, сделанный ровером, и публиковало дорожку, на которой записаны звуки с Марса. В апреле марсоход впервые получил кислород из атмосферы планеты, которая на 96% состоит из углекислого газа.