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В Великобритании сочувствующий нацистам мужчина избежал тюрьмы, но был приговорен читать классику

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:01

В Великобритании 21-летний молодой человек по имени Бен Джон, сочувствующий нацистам и осужденный за терроризм, избежал тюрьмы. Вместо заключения наказанием ему стало обязательство прочитать классические литературные произведения, сообщил Mirror.

Судья Тимоти Спенсер заявил, что Джон может оставаться на свободе до тех пор, пока он избегает материалов о превосходстве людей европейского происхождения и вместо этого изучает книги Джейн Остин, Уильяма Шекспира, Томаса Харди и Чарльза Диккенса.

Как молодой человек выполняет предписания суда, будут проверять каждые четыре месяца. Джон обязан будет встречаться с судьей Спенсером регулярно для проверки его знаний о классической литературе.

Правоохранители обратили внимание на Джона еще три года назад и направили его в программу предотвращения террористических актов. Однако парень продолжал загружать документы правых радикалов, инструкции по изготовлению бомб и материалы о нацистах.

Однажды он написал письмо, в котором выступал против либералов, иммигрантов и гомосексуалов. После этого его задержали и признали виновным в хранении информации, которая могла использоваться в террористических целях. Он мог быть осужден на 15 лет.

Тем не менее, судья Спенсер пришел к выводу, что действия Джона были «актом подростковой глупости», и решил вынести мягкий приговор. Взамен он потребовал, чтобы юноша пообещал ему завязать с изучением запрещенных текстов.

«4 января ты расскажешь мне обо всем, что прочитал, и я проверю тебя. Если я подумаю, что ты лжешь мне, ты пострадаешь. Я буду следить за тобой, Бен Джон, на каждом шагу этого пути. Если ты подведешь меня, ты знаешь, что произойдет», — сказал Спенсер.

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