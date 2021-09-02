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ABBA выпустила новые песни. Спустя почти 40 лет после последнего релиза

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:52

Культовая шведская поп-группа ABBA выпустила две новые песни, которые войдут в грядущий альбом коллектива «Voyage». Об этом музыканты сообщили в инстаграме, заявив: «ABBA вернулась».

Треки «I Still Have Faith in You» и «Don’t Shut Me Down» стали первыми релизами для группы за почти 40 лет. Первая песня — это фортепианная баллада, посвященная дружбе между музыкантами. Вторая — сингл о любви в духе лучших хитов ABBA.

Новый альбом коллектива выйдет 5 ноября 2021 года. В него войдут еще восемь новых композиций. Их живое исполнение можно будет услышать на виртуальном шоу «ABBA Voyage» весной 2022 года. Препродажа билетов уже стартовала на сайте.

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