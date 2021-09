ABBA выпустила новые песни. Спустя почти 40 лет после последнего релиза

Культовая шведская поп-группа ABBA выпустила две новые песни, которые войдут в грядущий альбом коллектива «Voyage». Об этом музыканты сообщили в инстаграме, заявив: «ABBA вернулась».

Треки «I Still Have Faith in You» и «Don’t Shut Me Down» стали первыми релизами для группы за почти 40 лет. Первая песня — это фортепианная баллада, посвященная дружбе между музыкантами. Вторая — сингл о любви в духе лучших хитов ABBA.