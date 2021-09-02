Японка 99 дней вела видеоблог о своем поросенке, а на сотый — съела его. Но, похоже, это был обман

В конце мая пользовательница из Японии запустила видеоблог, посвященный жизни мини-пига по кличке Калби. Каждый сутки на ютьюб-канале появлялись милые кадры, где поросенка кормят, одевают, выгуливают на поводке и даже празднуют его день рождения. Ролики сопровождались забавной музыкой, а хозяйка проявляла заботу и нежность к своему питомцу. И это мог быть очередной безобидный канал о домашнем животном, если бы не его название: «Съем свинью через 100 дней». Блогерша с самого начала заявила о своем намерении и на протяжении ста дней вела обратный отсчет до «дня икс».

1 сентября наступил черед сотого ролика, и подписчики с ужасом обнаружили видео, в котором женщина якобы сдержала свое обещание. На кадрах видно, как она отдает питомца неизвестному мужчине, а потом получает его в коробке мертвым. После этого японка вернулась домой, замариновала поросенка, приготовила его на гриле и съела. В конце видео она сделала питомцу памятный алтарь. Мы не будем показывать вам эту запись, поскольку она может показаться жестокой. Но если вы готовы к таким кадрам, пройдите по ссылке.

Ролик набрал 1,5 млн человек, а всего за 100 дней жизни канала у него появилось более 100 тыс. подписчиков. После этого аудитория видеоблога разбилась на два лагеря: часть пользователей оценили перформанс и восприняли проект как социальную рекламу вегетарианства, остальных история о циничном съедении поросенка возмутила.

«Пожалуйста, перестаньте создавать контент, вроде этого. Это разбивает сердце. Делайте что‑нибудь еще!»

«Это как в том эпизоде „Симпсонов“, когда Гомер ел своего ручного лобстера и плакал одновременно из‑за утраты и того, какой он был вкусный»

Некоторые комментаторы предположили, что на самом деле Калби до сих пор жив. Носители японского языка обратили внимание на строку текста, которая на долю секунды всплыла в конце ролика (3:13). В ней говорится: «Эта история — выдумка».

2 сентября на канале неожиданно появился еще один ролик, сто первый по счету. Видео начинается с финальных кадров, которыми закончилось предыдущее видео, где хозяйка поросенка стоит у алтаря. Затем зрителям показывают живого Калби.