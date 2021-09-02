Розамунд Пайк снялась в экранизации «Колеса времени». Трейлер уже можно посмотреть в сети

В сети появился трейлер сериала по мотивам фэнтези-цикла писателя Роберта Джордана «Колесо времени». Его 19 ноября выпустит стриминговый сервис Amazon Prime Video.

Проект расскажет о выдуманном мире, в котором существует магия. Колдунья Морейн приедет в маленький городок Ту-Риверс, чтобы оттуда отправиться в опасное путешествие вместе с пятью молодыми людьми, один из которых может спасти или уничтожить человечество.