Розамунд Пайк снялась в экранизации «Колеса времени». Трейлер уже можно посмотреть в сети

В сети появился трейлер сериала по мотивам фэнтези-цикла писателя Роберта Джордана «Колесо времени». Его 19 ноября выпустит стриминговый сервис Amazon Prime Video.
Проект расскажет о выдуманном мире, в котором существует магия. Колдунья Морейн приедет в маленький городок Ту-Риверс, чтобы оттуда отправиться в опасное путешествие вместе с пятью молодыми людьми, один из которых может спасти или уничтожить человечество.
Режиссером двух пилотных эпизодов сериала выступила немецкая постановщица Ута Бризевиц, ранее работавшая над сериалами «Джессика Джонс», «Сотня», «Черные паруса» и «Мир Дикого запада». Кто возглавил съемки остальных серий, не сообщается.
Роли в сериале исполнили Розамунд Пайк, Дэниел Хэнни, Джоша Стадовски, Маркус Резерфорд, Зои Робинс, Барни Харрис, Мадлен Мэдден, Майкл МакЭлхаттон, Альваро Морте, Мария Дойл Кеннеди, Приянка Боуз, Дэрил МакКормак, Софи Оконедо, Клэр Перкинс и Кай Александер.