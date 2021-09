Пижамная вечеринка в новом клипе Little Big «Turn It Up»

Режиссером выступила Алина Пязок , которая снимает клипы для артистов с лейбла Little Big Family и не только.

В сети появился новый клип группы Little Big «Turn It Up». Песня записана совместно с американский певцом Оливером Три и эстонским рэпером Томми Кэшем.

Оливер Три и Little Big анонсировали новый совместный EP «Welcome to the Internet», который выйдет уже 30 сентября на лейбле Atlantic Records.

По словам американского артиста, за четыре месяца совместной работы они успели снять два клипа, а также документальный фильм о творческом процессе и о том, как иностранец «интегрировался в российскую жизнь».