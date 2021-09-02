Пижамная вечеринка в новом клипе Little Big «Turn It Up»

В сети появился новый клип группы Little Big «Turn It Up». Песня записана совместно с американский певцом Оливером Три и эстонским рэпером Томми Кэшем.

По сюжету ролика артисты проснулись в загородном доме, почистили зубы, позавтракали, почитали и устроили вечеринку у бассейна. На протяжении всего клипа они приседают под энергичный ритм, а камера повторяет их действия.

Режиссером выступила Алина Пязок, которая снимает клипы для артистов с лейбла Little Big Family и не только.