Пустынный офис и безлюдный переход: что такое лиминальное пространство и почему оно такое жуткое

В сети завирусился новый тренд — публиковать фотографии жутковатых пустынных помещений. Это могут быть самые обычные локации, запечатленные в несвойственном для них состоянии, будь то безлюдная станция метро, выставочное пространство или больница. Для подобных мест даже есть специальный термин — лиминальные пространства (liminal spaces).

Слово liminal переводится с латинского как «переход» или «порог». Термин «лиминальность» используется в самых разных сферах и обозначает нечто пороговое или переходное. Слово может характеризовать процесс развития человека, ситуацию утраты прежней иерархии в обществе или просто промежуточное помещение между двумя комнатами. Простейший пример лиминального пространства — обычный коридор в любом здании.