Пустынный офис и безлюдный переход: что такое лиминальное пространство и почему оно такое жуткое

В сети завирусился новый тренд — публиковать фотографии жутковатых пустынных помещений. Это могут быть самые обычные локации, запечатленные в несвойственном для них состоянии, будь то безлюдная станция метро, выставочное пространство или больница. Для подобных мест даже есть специальный термин — лиминальные пространства (liminal spaces).
Слово liminal переводится с латинского как «переход» или «порог». Термин «лиминальность» используется в самых разных сферах и обозначает нечто пороговое или переходное. Слово может характеризовать процесс развития человека, ситуацию утраты прежней иерархии в обществе или просто промежуточное помещение между двумя комнатами. Простейший пример лиминального пространства — обычный коридор в любом здании.
Пользователи, которые делятся снимками, пишут, что эти безлюдные интерьеры вызывают у них тревогу и чувство дезориентации. По их мнению, в таких местах царит особая мистическая атмосфера.
Эти странные и немного пугающие ощущения заставляют людей думать, что им видится нечто большее, чем просто пустынные помещения. Некоторые любители мистики считают, что эти пространства являют собой переходные состояния между мирами, между жизнью и смертью.
Лиминальные пространства породили свою интернет-культуру: им посвящен целый сабреддит LiminalSpace на более чем 285 тыс. человек. В нем пользователи делятся кадрами помещений, которые по их ощущениям обладают паранормальной энергетикой.