В сети появился трейлер фильма Роланда Эммериха «Падение Луны». В нем снялась Холли Берри

Новый проект Эммериха расскажет о надвигающемся чудовищном катаклизме: по неизвестной причине Луна сходит с орбиты и начинает двигаться в сторону Земли. Столкновение со спутником уничтожит планету, и потому люди попытаются предотвратить, казалось бы, неизбежное.

В сети появился трейлер фильма «Падение Луны», снятого американским режиссером Роландом Эммерихом , известным по таким фильмам-катастрофам, как «День независимости», «2012» и «Послезавтра». Ролик опубликовали на ютьюб-канале IGN.

Судьба человечества окажется в руках Джо Фаулер — бывшей астронавтки НАСА. Ее в фильме сыграла лауреат «Оскара» Холли Берри. Она вместе с другим астронавтом Брайаном Харпером и конспирологом К.Хаусманом отправится в космос и поймет, что мало что знала о Луне.

Ключевые мужские роли в картине исполнили Патрик Уилсон («Призрак оперы», «Астрал») и Джон Брэдли («Игра престолов», «Борджиа»). В актерский состав ленты вошли также Майкл Пенья, Чарли Пламмер, Келли Ю, Эме Иквуакор, Каролина Бартчак и Дональд Сазерленд.

Сценарий «Падения Луны» написал сам Эммерих вместе с Харальдом Клозером и Спенсером Коэном. На экраны в России фильм выйдет 3 февраля 2022 года.