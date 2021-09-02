Ураган «Ида» добрался до Нью-Йорка. Погибли минимум девять человек, метро затопило

В ночь с 1 на 2 сентября ослабевший ураган «Ида» добрался до северо-востока США. В Нью-Йорке и Нью-Джерси погибли как минимум девять человек, включая двухлетнего ребенка. Об этом сообщает CNN.

Многие станции метро затопило, движение поездов почти по всему Нью-Йорку пришлось остановить. Мэр города Билл де Блазио объявил чрезвычайное положение и ограничил движение автомобилей с 1.00 до 5.00.