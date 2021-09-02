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Ураган «Ида» добрался до Нью-Йорка. Погибли минимум девять человек, метро затопило

Семён Гудошников
Сегодня в 16:22

В ночь с 1 на 2 сентября ослабевший ураган «Ида» добрался до северо-востока США. В Нью-Йорке и Нью-Джерси погибли как минимум девять человек, включая двухлетнего ребенка. Об этом сообщает CNN.

Многие станции метро затопило, движение поездов почти по всему Нью-Йорку пришлось остановить. Мэр города Билл де Блазио объявил чрезвычайное положение и ограничил движение автомобилей с 1.00 до 5.00.

По данным Национальной метеорологической службы, в Центральном парке в среду выпало 7,13 дюйма осадков — это побило прошлый рекорд 1927 года почти в два раза (3,84 дюйма). В городе Ньюарке осадков еще больше — 8,41 дюйма.

29 августа — в 16-ю годовщину удара «Катрины» — «Ида» обрушилась на побережье Луизианы. Там погибли не менее двух человек, скорость ветра достигала 230–240 километров в час, река Миссисипи потекла вспять. Президент Джо Байден назвал ситуацию в штате стихийным бедствием и распорядился направить федеральную помощь пострадавшим.

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