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Глава «Газпрома» пообещал газифицировать всю Россию к 2030 году

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:16

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания проведет полную газификацию России к 2030 году. К 2025 году, по его оценкам, это получится сделать в 35 российских регионах, если это позволят технические возможности.

В ходе селекторного совещания в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности Миллер отметил, что газоснабжение и газификация регионов — главный приоритет работы «Газпрома» на внутреннем рынке. Одними из основных направлений компании являются догазификация населенных пунктов и создание инфраструктуры для обеспечения газом тех деревень и сел, где его еще нет.

На Восточном экономическом форуме зампредседатель компании Виталий Маркелов уточнил, что на данный момент уровень газификации в России достигает 71,4%. По его словам, на Дальнем Востоке он равен 19,8%, а в Магаданской и Амурской областях, Еврейской автономной области, Бурятии и Забайкалье вовсе нулевой.

В ближайшие пять лет «Газпром» собирается газифицировать 67 регионов и увеличить уровень до 74,7%.

В июне 2020 года Владимир Путин поручил «Газпрому» и ведомствам обеспечить завершение газификации регионов поэтапно — к 2024 и 2030 годам.

В июне этого года Владимир Путин подписал закон о бесплатном подведении газопровода до участков домов, которые находятся недалеко от внутрипоселковых газопроводов.

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