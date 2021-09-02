Северная Корея отказалась от почти 3 млн бесплатных доз китайской вакцины Sinovac против коронавируса. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на ООН.

Представитель КНДР попросил направить эти дозы в страны, более пострадавшие от глобальной нехватки вакцин. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сейчас в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19.

В еженедельном отчете ВОЗ говорится, что более 37 тыс. северокорейцев прошли тестирование, включая медработников и людей с симптомами гриппа. Ни один тест на коронавирус не дал положительного результата.

Миллионы доз Sinovac предлагались КНДР в рамках всемирной инициативы Covax. Ее цель — обеспечить препаратами бедные страны, которые сами не могут их закупить в нужном объеме.

Это не первый раз, когда Северная Корея отказывается от бесплатных вакцин. В июле страна отклонила поставки около 2 млн доз AstraZeneca, сославшись на возможность побочных эффектов.

КНДР ввела строгие антикоронавирусные меры в самом начале пандемии. Она одной из первых закрыла границы в январе прошлого года. Северокорейские власти утверждают, что за все время в стране не зафиксировано ни одного случая COVID-19.