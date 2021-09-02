перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Канье Уэст выпустил клип на «Come to Life». Он показал финал его последней презентации «Donda» 15:05
КНДР отказалась от 3 млн бесплатных доз вакцины от COVID-19. В стране — ни одного случая заражения 15:00
Умер композитор Микис Теодоракис. Он написал музыку к танцу сиртаки 14:22
РКН вновь потребовал от Google и Apple заблокировать приложение «Навальный» 14:18
yav_zone/Instagram
Реальность под запретом в новой работе арт-группы «Явь» в Петербурге 13:23
Гитарист The Smiths Джонни Марр выпустил сингл с его грядущего альбома, а вместе с ним и клип 13:16
На «Яндекс.Маркете» появилась доставка лекарств за 1–2 часа 12:36
Роман Сергея Минаева «The Телки» получит экранизацию. Действие перенесут в наши дни 11:59
За сутки в России выявили 18 985 случаев коронавируса 11:45
Тони Револори, сыгравший портье в «Отеле „Гранд Будапешт“», снова поработает с Уэсом Андерсоном 11:17
Издание The Bell сообщило о новом взломе. В утренней рассылке читателей призвали к бойкоту выборов 10:57
«Миссия невыполнима-7» и «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом вновь перенесли 10:30
В России 11 видов животных отнесены к категории вероятно исчезнувших. Среди них лошадь Пржевальского 10:19
В Москве систему распознавания лиц научат вычислять маршруты преступников и их сообщников 9:48
Carlos Rodrigues/Getty Images
Криштиану Роналду побил мировой рекорд по числу голов за сборные 9:25
Появился трейлер третьего сезона сериала «Роковой патруль» 9:08
В рейтинг лучших университетов мира по версии Times Higher Education вошли 60 российских вузов 8:35
В сети появился трейлер фильма «Мой сын» с Джеймсом МакЭвоем и Клэр Фой 2:43
В Лондоне тату-художницы в костюмах женской груди устроили протест против политики Facebook 2:18
marco fileccia/Unsplash
В Новосибирске открыли класс для подготовки школьников к работе во ФСИН 1:34
Отключить рекламу

РКН вновь потребовал от Google и Apple заблокировать приложение «Навальный»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:18

Роскомнадзор в очередной раз потребовал от Google и Apple удалить приложение «Навальный» из их онлайн-магазинов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам РКН, указанное приложение используется для продолжения деятельности Фонда борьбы с коррупцией, который признан в России экстремистским и запрещен. Отказ от его блокировки в Роскомнадзоре могут расценить как вмешательство в российские выборы.

РКН просит ограничить доступ к «Навальному» по требованию Генпрокуратуры. Это, по словам ведомства, направлено на «исключение любого содействия компаниями Apple и Google организациям, признанным экстремистскими».

В Роскомнадзоре напомнили, что за участие в деятельности экстремистских организаций в России предусмотрена уголовная ответственность по статье 282.2 УК.

Впервые ограничить доступ к приложению «Навальный» РКН потребовал в конце августа. 23-го августа «Медуза» (включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) со ссылкой на данные портала GlobalCheck сообщала, что приложение начали блокировать в России мобильные операторы и провайдеры.

В приложении «Навальный» публикуются сообщения с сайта арестованного лидера оппозиции. Кроме того, в нем есть функция «Умного голосования» — она советует избирателям за какого кандидата не из «Единой России» проголосовать, чтобы лишить партию власти как можно большего числа голосов на выборах.

События недели на afisha.ru
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Google
Apple
Роскомнадзор
ИТАР-ТАСС
Фонд борьбы с коррупцией
Генпрокуратура РФ
Минюст РФ
Единая Россия
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить