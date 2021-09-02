РКН вновь потребовал от Google и Apple заблокировать приложение «Навальный»

Роскомнадзор в очередной раз потребовал от Google и Apple удалить приложение «Навальный» из их онлайн-магазинов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам РКН, указанное приложение используется для продолжения деятельности Фонда борьбы с коррупцией, который признан в России экстремистским и запрещен. Отказ от его блокировки в Роскомнадзоре могут расценить как вмешательство в российские выборы.

РКН просит ограничить доступ к «Навальному» по требованию Генпрокуратуры. Это, по словам ведомства, направлено на «исключение любого содействия компаниями Apple и Google организациям, признанным экстремистскими».

В Роскомнадзоре напомнили, что за участие в деятельности экстремистских организаций в России предусмотрена уголовная ответственность по статье 282.2 УК.

Впервые ограничить доступ к приложению «Навальный» РКН потребовал в конце августа. 23-го августа «Медуза» (включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) со ссылкой на данные портала GlobalCheck сообщала, что приложение начали блокировать в России мобильные операторы и провайдеры.

В приложении «Навальный» публикуются сообщения с сайта арестованного лидера оппозиции. Кроме того, в нем есть функция «Умного голосования» — она советует избирателям за какого кандидата не из «Единой России» проголосовать, чтобы лишить партию власти как можно большего числа голосов на выборах.