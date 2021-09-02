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В Москве систему распознавания лиц научат вычислять маршруты преступников и их сообщников

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:48

Власти Москвы готовы потратить 130 млн рублей на модернизацию системы распознавания лиц, которую используют полицейские. Нейросеть хотят обучить вычислению маршрутов преступников и их сообщников, обратил внимание «Коммерсант».

Из портала госзакупок следует, что деньги направят на разработку подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ). С помощью нее полицейские смогут подключиться к городской системе распознавания лиц для поимки преступников.

Помимо поиска подозреваемых в преступлении и его соучастников полиция сможет отслеживать передвижение преступника и фиксировать, кто часто появлялся рядом с ним и в какое время, а также выявлять людей, которые возвращаются на место преступления.

В ПАРСИВ добавят фильтры по поиску людей: пол, возраст, расовая принадлежность, силуэт, наличие очков, бороды, маски или головного убора.

Тендер предполагает создание мобильных приложений для iOS и Android, с помощью которых силовики смогут подключаться к системе распознавания лиц с планшетов и смартфонов.

С подрядчиком определятся 1 октября, на реализацию отведено 55 дней.

Сейчас московская система распознавания лиц позволяет лишь узнать, где находился человек в определенный момент времени, а анализ его действий собирается вручную и занимает много времени. «Цель создаваемой системы — получить результат за минуты, задав нужные параметры», — прокомментировал эксперт по системам безопасности «Крок» Артем Романов.

«Наличие централизованной базы с большим объемом данных о гражданах делает ее удобной мишенью для злоумышленников», — предупредил старший юрист Digital Rights Center Владимир Ожерельев. Наличие средств защиты информации не гарантирует, что данные граждан не утекут на черный рынок.

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