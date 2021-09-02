В Лондоне тату-художницы в костюмах женской груди устроили протест против политики Facebook

В Лондоне тату-художницы из объединения World Medical Artists организовали протест против политики Facebook, запрещающей публикацию в соцсети фотографий обнаженных женских сосков, а также имитирующих их татуировок. Об этом сообщил City A.M.
Художницы в костюмах женской груди появились у здания штаб-квартиры Facebook. На их нарядах были видны надписи «Это искусство!». Таким образом девушки выразили несогласие с тем, что их работы по маскировке шрамов после мастэктомии запрещено показывать в соцсети.
По мнению татуировщиц, их клиентки, пережившие операции по удалению молочных желез, должны иметь возможность свободно демонстрировать свою грудь. В данный момент фотографии тату на груди рассматриваются платформами Facebook и Instagram как порнография.
«Мы надеемся, что благодаря нашей кампании Facebook прекратит удалять эти изображения и мы сможем продвигать свой труд без опасения того, что наши страницы заблокируют», — сказала одна из участниц акции Джемма Бауэр.
Facebook ответила на претензии художниц. Компания заявила, что алгоритмы не всегда могут отличить татуировку в виде соска и просто обнаженную грудь, и призвала пользователей указывать, что на опубликованном фото — тату после мастэктомии. Также соцсеть добавила, что весь удаленный контент World Medical Аrtists восстановлен.
«Мы восхищаемся невероятной работой, которую тату-мастера выполняют для людей, перенесших рак молочной железы, и знаем, что наши приложения играют важную роль, содействуя объединению этих сообществ. Мы понимаем, насколько это может быть неприятно. […] Мы продолжим изучать способы, которые помогут нам избегать ошибочного удаления этого контента в дальнейшем», — пообещали в Facebook.