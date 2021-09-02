В Лондоне тату-художницы в костюмах женской груди устроили протест против политики Facebook

В Лондоне тату-художницы из объединения World Medical Artists организовали протест против политики Facebook, запрещающей публикацию в соцсети фотографий обнаженных женских сосков, а также имитирующих их татуировок. Об этом сообщил City A.M.

Художницы в костюмах женской груди появились у здания штаб-квартиры Facebook. На их нарядах были видны надписи «Это искусство!». Таким образом девушки выразили несогласие с тем, что их работы по маскировке шрамов после мастэктомии запрещено показывать в соцсети.

По мнению татуировщиц, их клиентки, пережившие операции по удалению молочных желез, должны иметь возможность свободно демонстрировать свою грудь. В данный момент фотографии тату на груди рассматриваются платформами Facebook и Instagram как порнография.