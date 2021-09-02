перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В сети появился трейлер фильма «Мой сын» с Джеймсом МакЭвоем и Клэр Фой 2:43
В Лондоне тату-художницы в костюмах женской груди устроили протест против политики Facebook 2:18
marco fileccia/Unsplash
В Новосибирске открыли класс для подготовки школьников к работе в ФСИН 1:34
В школе в Северной Каролине открыли стрельбу. Погиб один из учеников 0:41
Natura Siberica закроет 80 магазинов и остановит производство товаров Вчера в 23:27
Япония приостановит вакцинацию тремя партиями Moderna из‑за примеси нержавеющей стали в них Вчера в 22:32
Барри Левинсон снимет мини-сериал «Один гигантский скачок» о миссии «Апполон-11» Вчера в 22:04
В РЖД пообещали сохранить исторический облик арки в Сыромятническом проезде в Москве Вчера в 21:54
Американские ученые засняли походку тихоходок. Посмотрите, какие они милые (и совсем не неуклюжие)! Вчера в 21:44
Элтон Джон выпустит альбом коллабораций. В нем участвовали Дуа Липа, Lil Nas X и Майли Сайрус Вчера в 21:18
Национальная библиотека Татарстана стала обладателем премии ArchDaily & Strelka Вчера в 21:08
Фонд борьбы с коррупцией* официально прекратил существование Вчера в 20:43
Путин на открытом уроке, ипотека с 18 лет и другие новости дня
Вчера в 20:19 дайджест
В Калининградской области детям до 14 лет запретили ходить в кафе и торговые центры без взрослых Вчера в 20:14
Исследование: загрязненный воздух сокращает продолжительность жизни на пять-шесть лет Вчера в 19:35
«Вот дерьмо! Вау»: Дуэйн Джонсон узнал о своем двойнике и пригласил его выпить текилы Вчера в 19:20
В «красных зонах» больниц для пациентов с COVID-19 могут открыть избирательные участки Вчера в 18:51
Собянин заявил, что Москва — крупнейший донор России Вчера в 18:48
На границе с Финляндией задержали школьницу, которая хотела уехать из России на такси Вчера в 18:04
Группа Spice Girls переиздаст дебютный альбом «Spice» Вчера в 18:04
Отключить рекламу

В Лондоне тату-художницы в костюмах женской груди устроили протест против политики Facebook

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:18

В Лондоне тату-художницы из объединения World Medical Artists организовали протест против политики Facebook, запрещающей публикацию в соцсети фотографий обнаженных женских сосков, а также имитирующих их татуировок. Об этом сообщил City A.M.

Художницы в костюмах женской груди появились у здания штаб-квартиры Facebook. На их нарядах были видны надписи «Это искусство!». Таким образом девушки выразили несогласие с тем, что их работы по маскировке шрамов после мастэктомии запрещено показывать в соцсети.

По мнению татуировщиц, их клиентки, пережившие операции по удалению молочных желез, должны иметь возможность свободно демонстрировать свою грудь. В данный момент фотографии тату на груди рассматриваются платформами Facebook и Instagram как порнография.

«Мы надеемся, что благодаря нашей кампании Facebook прекратит удалять эти изображения и мы сможем продвигать свой труд без опасения того, что наши страницы заблокируют», — сказала одна из участниц акции Джемма Бауэр.

Facebook ответила на претензии художниц. Компания заявила, что алгоритмы не всегда могут отличить татуировку в виде соска и просто обнаженную грудь, и призвала пользователей указывать, что на опубликованном фото — тату после мастэктомии. Также соцсеть добавила, что весь удаленный контент World Medical Аrtists восстановлен.

«Мы восхищаемся невероятной работой, которую тату-мастера выполняют для людей, перенесших рак молочной железы, и знаем, что наши приложения играют важную роль, содействуя объединению этих сообществ. Мы понимаем, насколько это может быть неприятно. […] Мы продолжим изучать способы, которые помогут нам избегать ошибочного удаления этого контента в дальнейшем», — пообещали в Facebook.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Щенячий патруль в кино
Милые щенята снова на страже закона
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить