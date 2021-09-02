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В Новосибирске открыли класс для подготовки школьников к работе в ФСИН

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:34

В новосибирской школе № 67 открыли профильный класс, в котором учеников 10-х и 11-х классов будут готовить к поступлению в образовательные организации Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщило местное отделение ГУФСИН.

Обучением старшеклассников займутся представители уголовно-исправительной системы Новосибирской области, сотрудники отдела спецназначения «Корсар», а также члены Совета ветеранов ФСИН.

Руководителем класса станет Роман Ястремский, ранее работавший с воспитанниками военно-патриотического клуба «Корсар». Он подготовит подростков к дальнейшему обучению и будущей карьере, связанной в том числе с борьбой с терроризмом и подавлением бунтов заключенных.

Подобные специальные классы ранее появлялись в Иркутской области в 2010 году и в Красноярской области в 2019 году.

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