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В школе в Северной Каролине открыли стрельбу. Погиб один из учеников

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:41

В школе в городе Уинстон-Салем, расположенном в американском штате Северная Каролина, открыли стрельбу. Об этом сообщил телеканал ABC 11.

Инцидент произошел днем 1 сентября. В нем погиб один человек — ученик школы по имени Уильям Чавис Рейнард Миллер-младший. Он был ранен, госпитализирован и позднее скончался от полученных травм в больнице.

Остальные учащиеся школы не пострадали. Однако у одного из школьников случился удар. Какого именно характера, не сообщается. Ученику потребовалась медицинская помощь, рассказала начальник полиции города Картина Томпсон.

Правоохранители взяли под охраны кампус школы и начали розыск подозреваемого. По информации полиции, им является ученик школы. По какой причине он совершил нападение на однокашника, пока неизвестно.

Соседние школы временно закрыли из‑за «чрезмерной осторожности», отметили в офисе местного шерифа. В расследованию преступления привлекли специальных агентов Бюро алкоголя табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) и ФБР.

Ранее на этой неделе в Северной Каролине произошел еще один инцидент со стрельбой в школе. Тогда под ударом оказалась средняя школа в Уилмингтоне. Там 15-летний подросток ранил другого ученика.

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