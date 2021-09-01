Япония приостановит вакцинацию тремя партиями Moderna из‑за примеси нержавеющей стали в них

В 39 ампулах неиспользованных препаратов Moderna против коронавируса, поставленных в Японию, обнаружили примеси нержавеющей стали. Это выяснили сам разработчик вакцины и японская компания Takeda, распространяющая препарат по стране.

Как пишет Reuters, власти страны намерены отозвать три партии препарата — в одной из них обнаружили примесь, остальные две произведены на той же фабрике. Всего около 1,63 млн доз.

Министерство здравоохранения Японии на основании результатов расследования заявило, что частицы нержавеющей стали в вакцине вряд ли представляют какой‑либо риск для здоровья. Нержавеющую сталь, отмечают в компаниях, используют в сердечных клапанах, искусственных суставах, в металлическом шовном материале, а также в скобах.

Эксперты Moderna и Takeda полагают, что загрязнение произошло из‑за трения двух металлических частей оборудования, которое прикручивает крышки на ампулах. Расследование подтвердило, что в качестве материала использовалась нержавеющая сталь.

К моменту обнаружение примеси привиться вакциной из этой партии могли до полумиллиона человек. Два человека скончались вскоре после укола, но связь их смерти и прививки не установлена, расследование инцидентов продолжается.