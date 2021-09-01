Барри Левинсон снимет мини-сериал «Один гигантский скачок» о миссии «Апполон-11»

Американский режиссер Барри Левинсон, известный по фильмам «Доброе утро, Вьетнам», «Человек дождя» и «Спящие», снимет мини-сериал «Один гигантский скачок» о высадке людей на Луну. Об этом сообщил Deadline.

Проект спродюсируют Кевин Костнер («Танцующий с волками», «Почтальон»), Стивен Крониш («Джек Райан», «24 часа») и Майк Медавой («Зодиак», «Остров проклятых», «Видеоизмененный углерод»). Крониш также выступит сценаристом и шоураннером.

Сериал расскажет о миссии космического корабля «Апполон-11», во время которой американские астронавты впервые в истории высадились на поверхность Луны. Историческое событие в проекте рассмотрят под новым углом — через личностные конфликты внутри летной команды.

В частности, «Один гигантский скачок» покажет, как психиатр НАСА предрекал провал комической операции из‑за состояния астронавта Базза Олдрин. Также сериал представит разные факты из истории холодной войны, в частности попытку СССР сорвать полет «Апполона-11».

«Я думал, что знаю историю об „Апполоне-11“. После прочтения этого сценария она становится еще более драматичной, абсолютно захватывающей и, безусловно, более человечной», — рассказал Левинсон.

Какие актеры будут задействованы в шоу, неизвестно. Создателям сериала предстоит провести кастинг артистов на роли Базза Олдрина, Нила Армстронга, Майка Коллинза, а также психиатра Рэйчел Кэтрин Людвиг.

«Сериал расскажет о высадке на Луну не только как об одном из самых потрясающих научных достижений в истории, но и как о триумфе чрезвычайно человеческих созданий над собственными недостатками», — подчеркнул Крониш.