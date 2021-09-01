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В РЖД пообещали сохранить исторический облик арки в Сыромятническом проезде в Москве

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:54

Депутат Мосгордумы Дарья Беседина получила ответ от РЖД по поводу реконструкции Сыромятнического проезда в Москве. В компании пообещали, что «ничего ломать и портить не будут». Об этом она написала в твиттере.

Представители РЖД уверяют, что тоннель, его кирпичные своды и стены останутся в том же виде. Работа заключается лишь в укреплении устоев путепровода. В твиттер-аккаунте «Архитектурные излишества» появился рендер того, как арка предположительно будет выглядеть.

30 августа в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) заявили ТАСС, что во время строительных работ «предусмотрено максимальное сохранение исторического облика», отделку арочных въездов «выполнят в аутентичном стиле» с двух сторон.

В июне 2020 года в соцсетях появился проект реконструкции железнодорожного путепровода над Сыромятническим проездом, известного среди москвичей как арка возле центра Artplay. Изменения задумали с целью построить линии Московских центральных диаметров, ради которых планировалось расширить путепровод. Под аркой собирались разместить две трамвайные линии, тротуар и автомобильную полосу.

Тогда петиция в защиту сооружения собрала более пяти тысяч подписей, это остановило подготовительные работы. Но в конце августа арку перекрыли и возобновили строительство. Беседина принесла в мэрию Москвы более 8000 подписей против реконструкции.

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