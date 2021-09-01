В РЖД пообещали сохранить исторический облик арки в Сыромятническом проезде в Москве

Депутат Мосгордумы Дарья Беседина получила ответ от РЖД по поводу реконструкции Сыромятнического проезда в Москве. В компании пообещали, что «ничего ломать и портить не будут». Об этом она написала в твиттере.

Представители РЖД уверяют, что тоннель, его кирпичные своды и стены останутся в том же виде. Работа заключается лишь в укреплении устоев путепровода. В твиттер-аккаунте «Архитектурные излишества» появился рендер того, как арка предположительно будет выглядеть.