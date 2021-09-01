Национальная библиотека Татарстана стала обладателем премии ArchDaily & Strelka

Во втором туре голосования определились три победителя премии для молодых архитекторов ArchDaily & Strelka. Среди них — Национальная библиотека Татарстана. Об этом сообщается на сайте издания ArchDaily.
Куратор программы развития общественных пространств республики Наталья Фишман-Бекмамбетова в своем инстаграме поздравила тех, «кто помог случиться этому проекту»: архитектурное бюро «Хора», московскую библиотеку имени Некрасова, компанию «Татинвестгражданпроект» и команду Министерства культуры Татарстана.
Фишман-Бекмамбетова отметила, что с момента обновления библиотека стала «центром притяжения творческих людей».
В тройку финалистов ArchDaily & Strelka также вошли Durtuli Community Spaces в Башкортостане и мост Атырау в Казахстане. 7 сентября на конференции Future Architect Conference объявят обладателя главного приза.