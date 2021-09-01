Национальная библиотека Татарстана стала обладателем премии ArchDaily & Strelka

Во втором туре голосования определились три победителя премии для молодых архитекторов ArchDaily & Strelka. Среди них — Национальная библиотека Татарстана. Об этом сообщается на сайте издания ArchDaily.

Куратор программы развития общественных пространств республики Наталья Фишман-Бекмамбетова в своем инстаграме поздравила тех, «кто помог случиться этому проекту»: архитектурное бюро «Хора», московскую библиотеку имени Некрасова, компанию «Татинвестгражданпроект» и команду Министерства культуры Татарстана.