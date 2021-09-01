Американские ученые засняли походку тихоходок. Посмотрите, какие они милые (и совсем не неуклюжие)!

Тихоходки — микроскопические животные, длина которых обычно не превышает миллиметра — очаровали ученых и породили множество исследований. Все дело в том, что их способ передвижения поразительно похож на тот, которым пользуются их более крупные собратья. Вдобавок тихоходки могут выживать без пищи и воды в течение десятилетий, их не убивают высокие температуры, давление и даже космический вакуум. Новое исследование, проведенное Университетом Рокфеллера в Нью-Йорке, позволило еще ближе подойти к тайне походки «маленьких водяных медведей» (такое название крошечным животным придумал в XVIII веке немецкий пастор, который первым увидел их милое переступание лапками). Научная руководительница исследования Жасмин Нироди отметила, что тихоходки обладают надежным и четким способом передвижения. «Это не неуклюжие существа, спотыкающиеся в песке или среди опавших листьев», — пояснила она.

© The Rockfeller University

Исследование установило, что способ передвижения тихоходок повторяет некоторые ключевые особенности ходьбы насекомых и ракообразных, несмотря на разные размеры, строение тела и среду обитания. В отличие от позвоночных обе группы животных используют одни и те же модели ходьбы при любой скорости. А лошадь, к примеру, переходит с шага на рысь, а затем на галоп. Зато, как выяснилось, походка микроскопических животных меняется в зависимости от среды. При перемещении через более мягкий субстрат тихоходки перестают перебирать левыми и правыми лапками (которых у них, кстати, четыре пары) поочередно, а переходят на что‑то похожее на галоп.

Так тихоходки ходят по более твердой поверхности © Jasmine Nirody/Twitter

А так — когда среда становится более мягкой © Jasmine Nirody/Twitter