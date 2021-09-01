Исследование: загрязненный воздух сокращает продолжительность жизни на пять-шесть лет

Загрязнение воздуха влияет на продолжительность жизни человека. К такому выводу пришли ученые из Университета Чикаго. Они обнаружили, что грязный воздух может сократить жизнь на пять-шесть лет. Об этом сообщил сайт AQLI.

По мнению специалистов, загрязнение воздуха оказывает более существенное влияние, чем курение, употребление алкоголя и наркотиков, а также войны и терроризм. В среднем оно укорачивает жизнь на два года и два месяца.

Самая непростая ситуация с загрязнением воздуха сложилась в Индии. Там 480 млн человек проживают в районах с крайне негативными показателями — это около 40% всех жителей страны. Также зонами высокого риска являются Непал, Пакистан и Бангладеш.

Среднегодовая концентрация взвешенных частиц в воздухе (РМ2.5) достигает в Индии 70 мкг/м3 — это наивысший показатель в мире. В Бангладеш РМ2.5 составляет 65 мкг/м3, в Непале — 61 мкг/м3, в Пакистане — 50 мкг/м3.

Ученые предполагают, что при нынешней динамике загрязнения жители Индии, особенно ее северных районов, будут жить на девять лет меньше, чем могли бы. Согласно данным ВОЗ, среднегодовой уровень PM2.5 не должен превышать 10 мкг/м3. В России он достигает 13 мкг/м3.

В докладе отмечается, что властям Китая удается успешно бороться с загрязнением воздуха. В 2013 году в стране ввели жесткие меры, которые позволили снизить РМ2.5 на 29% — до 37 мкг/м3. Это добавило в среднем полтора года жизни населению Китая.