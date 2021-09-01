«Вот дерьмо! Вау»: Дуэйн Джонсон узнал о своем двойнике и пригласил его выпить текилы

На прошлой неделе фотографию Филдса разместил в фейсбуке офис шерифа округа Морган. На ней полицейский стоит рядом с сотрудником супермаркета Wallmart — одним из своих фанатов, который очень просил встретиться с лейтенантом, так похожим на Скалу.

Дуэйн Джонсон узнал о существовании своего двойника — его зовут Эрик Филдс, и он работает полицейским в Алабаме. Скала оценил мышцы своего «клона», поблагодарил за службу и пригласил выпить текилы.

Затем своего двойника заметил и сам актер. «Вот дерьмо! Вау. Парень слева намного круче. Береги себя, брат, и спасибо за твою службу. Однажды мы выпьем текилы, и мне нужно будет услышать все твои „Скала-истории“, потому что я знаю, у тебя они есть», — написал он в твиттере, прикрепив коллаж с собой и Филдсом.

В разговоре с изданием AL Эрик отметил, что уже несколько лет слышит от окружающих о своем сходстве со звездами. При этом не только с Джонсоном, некоторые называли его «плодом любви Скалы и Вина Дизеля».

Но внешность полицейского ему скорее мешает в работе. «Я не хочу никого разочаровывать. <…> Это лестно, но немного действует на нервы, поскольку я не знаю, чего ожидают другие», — пояснил Филдс.

Он добавил, что если кто‑то заметит его схожесть со звездой, то он подыграет, но на самом деле все равно останется собой. «Я просто рад, что смог стать частью того, что доставляет людям радость», — отметил лейтенант.

Вот несколько постов из инстаграма Филдса. Без солнечных очков и фирменной улыбки Скалы он не так сильно похож на звездного двойника. А с бородой выглядит совсем другим человеком.