В «красных зонах» больниц для пациентов с COVID-19 могут открыть избирательные участки

В «красных зонах» больниц для пациентов с коронавирусом могут оборудовать временные избирательные участки. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замглавы ЦИК РФ Николая Булаева.

Войти в состав участковых избирательных комиссий в этом случае смогут только люди, которые работают в этих медицинских учреждениях. А возможность проголосовать появится у всех заболевших COVID-19, находящихся в закрытых зонах.

«Мы говорим о том, что в эти места для голосования доставляются бюллетени, прошедшие необходимую обработку. Голосование проводится там. Никаких протоколов и бюллетеней не выносим наружу, для того чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Протокол мы передаем по техническим каналам связи», — пояснил Булаев.

По мнению замглавы ЦИК, если при процедуре будут соблюдены все правила, «вероятнее всего, голосование можно было бы организовать безопасно». Такие меры, как считает Булаев, должны быть приняты, если того пожелают руководители лечебных учреждений.

«Трехдневное голосование можно будет сделать, если избирательная комиссия субъекта совместно с администрацией учреждения достигнет понимания, что такое голосование целесообразно. Общее правило — один день 19 сентября», — добавил Булаев.

Выборы в Госдуму и на региональном уровне пройдут с 17 по 19 сентября. На избирательных участках в больницах, местах содержания под стражей, на полярных станциях и на находящихся в плавании судах голосование пройдет только 19 сентября.