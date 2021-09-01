Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал популярное мнение, что регионы России кормят столицу. По его мнению, все происходит наоборот. Об этом он заявил на форуме «Новое знание», трансляцию которого вел ТАСС.

«Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 60% всех трансфертов всем регионам страны перечислять. То есть Москва является крупнейшим донором страны», — заявил Собянин.

Градоначальник показал презентацию, на которой видно, что 48% взносов, собранных в Москве, расходуются на выплату пенсий и медицинское обеспечение жителей других регионов. Он добавил, что в прошлом году город отдал регионам 800 млрд рублей, а себе оставил 890 млрд рублей.

«Практически половину своих денежек, которые они [москвичи] отчисляют, отдают другим жителям страны», — подчеркнул мэр.

На другом слайде Собянин показал, что в 2020 году налоговые поступления от москвичей выросли в 2,7 раза и составили 1,15 трлн рублей. Всего доходы региона в прошлом году составили 2,78 трлн рублей, без учета субсидий и субвенций из федерального бюджета.

Согласно данным с сайта мэрии, расходы московского бюджета в 2020 году составили 3 трлн рублей.