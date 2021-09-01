Умер гитарист группы «Зоопарк» Александр Храбунов

В Петербурге скончался гитарист и один из основателей рок-группы «Зоопарк» Александр Храбунов. 30 сентября музыканту исполнилось бы 62 года.

О смерти Храбунова сообщил в фейсбуке журналист Алексей Певчев.

Александр Храбунов родился в 1959 году в Петрозаводске. Еще в школе он начал играть на гитаре, а в 1977 году, поступив в Институт целлюлозно-бумажной промышленности в Ленинграде, собрал группу «Прощай, черный понедельник».

В 1981 году музыкант познакомился с Майком Науменко, и тот пригласил его войти в состав своего нового коллектива — «Зоопарк». Храбунов оставался лидер-гитаристом группы все десять лет ее существования — до 1991 года.

После смерти Науменко и распада «Зоопарка» Храбунов сотрудничал с разными группами, такими как The Hoox, Kaktuzz, Krakatau Surfers, «Санкт-Петербург», «Зоо-Парк», «Учебно-лечебный коллектив „группа Триста“».