В СИЗО «Лефортово» снова разрешили спать днем. Там находится Сергей Фургал

Администрация московского следственного изолятора «Лефортово» вновь разрешила заключенным спать днем и брать на прогулки питьевую воду в бутылках. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова.

По его словам, сотрудники СИЗО прислушались к жалобам заключенных и членов ОНК.

Ранее в «Лефортово», где находится экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, запретили дневной сон и брать с собой питьевую воду на прогулки. Заключенные также выразили недовольство тем, что им перестали включать новости по радио. Мельников тогда отметил, что «новости — это важно для арестантов, они не должны чувствовать себя совершенно оторванными от мира».

Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года. Ему предъявили обвинения в организации двух убийств и организации покушения на убийство в 2004–2005 годах. Экс-глава региона вину не признает. После задержания бывшего губернатора в Хабаровске поднялась волна протестов.

В апреле Фургал заразился коронавирусом. Адвокаты и члены ОНК опасались, что он может не перенести осложнений после COVID-19 из‑за болезни легкого.