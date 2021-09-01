Бывшие телеграм-каналы «МБХ медиа» и «Открытых медиа» возобновили работу под новыми названиями

Бывшие телеграм-каналы изданий «МБХ медиа» и «Открытые медиа» сменили название и возобновили работу. В начале августа проекты объявили о закрытии после блокировки Роскомнадзором.

Вечером 31 августа канал «МБХ медиа» стал называться «ЧТД» — из него удалили все посты и сменили логотип. «Мы новый новостной агрегатор в телеграме: собираем и рассказываем самые актуальные новости о политике, власти, обществе и разоблачаем ложь государственных СМИ», — написали авторы «ЧТД».

Позже переименовали и бывший канал «Открытые медиа. Эксклюзивы» — теперь он называется «Можем объяснить». Его администрация предупредила пользователей, что канал «не захватили силовики и ФСБшники». «Здесь вас будут ждать политические новости, разборы аналитиков и эксклюзивные расследования», — говорится в первом сообщении.

Пресс-секретарь Михаила Ходорковского Максим Дбар в разговоре с «Дождем»* сообщил, что проекты «Открытые медиа» и «МБХ медиа» закрыты и не будут перезапускаться.

Бывшие главные редакторы изданий также подтвердили, что это не перезапуск. «Меня никто не предупреждал, я узнала [из СМИ], что появился другой контент. Я без понятия, кто будет делать этот контент и могу стопроцентно заявить, что ни я, ни мои коллеги к этому отношения не имеем», — сказала экс-главред «Открытых медиа» Юлия Ярош*.

4 августа Роскомнадзор заблокировал связанные с Ходорковским проекты — «Открытые медиа», «МБХ Медиа» и «Правозащита Открытки». Решение было принято по требованию Генпрокуратуры РФ из‑за их связи с «нежелательными» организациями. После этого руководство проектов объявило об их закрытии.

* «Дождь» и Юлия Ярош внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих в России функцию иностранного агента.