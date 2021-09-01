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«На моего кота напали». Выехал УУП: будни полицейских в твитах (смешных и трагичных) якутского МВД

Семён Гудошников
Сегодня в 16:54

МВД Якутии ведет официальный твиттер, где описывает вызовы, которые к ним поступают, реакцию правоохранителей и итоги оперативной работы (читай: «завязка», «кульминация» и «развязка» в драматургических терминах). Эти истории, умещающиеся в два-три коротких сообщения, неплохо иллюстрируют будни якутских полицейских и жизнь республики в целом.

Сюжеты из аккаунта регионального МВД бывают трагичными или забавными, но почти всегда с неожиданной развязкой. Начинаются они обычно со стандартной конструкции: название города, запрос гражданина и действия на него оперативников.

Вот несколько примеров: «Якутск: „пьяный мужчина похитил столб с дорожным знаком и куда‑то его несет“. Выехал УУП», «Нерюнгри: „на соседнем балконе лает собака“. Выехал УУП», «Якутск: „В аэропорту забыл куртку. Украли“. Выехал СОГ», «Алдан: „На моего кота напали“. Выехал УУП» (УУП — участковый уполномоченный полиции, СОГ — следственно-оперативная группа. — Прим. ред.).

Заинтригованы, чем закончились эти истории?


  • Пьяный мужчина донес знак «Уступи дорогу» до своего частного дома и бросил во дворе. Пояснить, зачем он это сделал, у него не получилось из‑за сильного опьянения.
  • Лающую собаку трогать не стали, поскольку «в установленное законодательством время собака может лаять». А вот с пожаловавшейся пожилой женщиной провели профилактическую беседу: она уже не в первый раз вызывает правоохранителей из‑за соседского пса.
© Giphy
  • Куртку, оставленную в аэропорту, похитила 44-летняя женщина. Она нашла в ней 3000 рублей и смартфон, который продала случайному прохожему за 1000 рублей. Вырученные деньги подозреваемая потратила на алкоголь.
  • С котом из последнего твита все в порядке — лишь небольшие царапины. Оказывается, питомец подрался с ястребом, пытаясь отобрать у него мертвого голубя. «Оба участника конфликта получили легкий вред здоровью. Ястреб скрылся», — рапортовали в МВД.
© Giphy

Вот еще несколько бытовых зарисовок — уже словами самих полицейских.

А еще в якутском МВД служат очаровательные четвероногие сотрудники. Да и какой популярный твиттер без котеек и песелей?

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