«На моего кота напали». Выехал УУП: будни полицейских в твитах (смешных и трагичных) якутского МВД

МВД Якутии ведет официальный твиттер, где описывает вызовы, которые к ним поступают, реакцию правоохранителей и итоги оперативной работы (читай: «завязка», «кульминация» и «развязка» в драматургических терминах). Эти истории, умещающиеся в два-три коротких сообщения, неплохо иллюстрируют будни якутских полицейских и жизнь республики в целом.

Сюжеты из аккаунта регионального МВД бывают трагичными или забавными, но почти всегда с неожиданной развязкой. Начинаются они обычно со стандартной конструкции: название города, запрос гражданина и действия на него оперативников.

Вот несколько примеров: «Якутск: „пьяный мужчина похитил столб с дорожным знаком и куда‑то его несет“. Выехал УУП», «Нерюнгри: „на соседнем балконе лает собака“. Выехал УУП», «Якутск: „В аэропорту забыл куртку. Украли“. Выехал СОГ», «Алдан: „На моего кота напали“. Выехал УУП» (УУП — участковый уполномоченный полиции, СОГ — следственно-оперативная группа. — Прим. ред.).

Заинтригованы, чем закончились эти истории?