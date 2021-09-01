Полиция Москвы потратит более 800 тыс. рублей на обучение трех сотрудников «этичному хакингу»

Отдел по контролю за оборотом наркотиков управления МВД по ЮЗАО Москвы намерен обучить трех сотрудников «этичному хакингу». На это потратят около 838 тыс. рублей, следует из заявки на портале госзакупок.

Из документа следует, что на программу повышения квалификации «Специалист по этичному хакингу» выделят 240 академических часов. Силовиков научат «применять техники этичного хакинга» и защищаться от «различных техник и методов несанкционированного проникновения».

В программу также входит изучение сетевых операционных систем, практикум Wi-Fi, основы Windows Server, а в конце курса — лабораторный практикум «Применение техник этичного хакинга».