Полиция задержала главу «Альянса врачей»* Анастасию Васильеву

«Ее задержали. Пока неясно почему. Возможно, хотят принудительно доставить в суд. Сегодня как раз заседание суда по делу о нарушении санитарных норм», — сказал он.

В Москве сотрудники полиции задержали главу профсоюза «Альянс врачей»* Анастасию Васильеву возле ее офиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Джулая.

Ранее ФСИН потребовала отправить Васильеву в СИЗО из‑за неоднократного опоздания руководительницы профсоюза домой — на 3–10 минут. Согласно наложенным на нее судом запретами, она должна возвращаться в свою квартиру до 20.00.

Васильева проходит обвиняемой по «санитарному делу», которое завели после акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Ее, как и других фигурантов, обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

Вместе с главой «Альянса врачей»* по делу проходят еще восемь человек, в том числе Олег Навальный, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и соратница оппозиционера Любовь Соболь. Последнюю 3 августа приговорили по этому делу к 1,5 года ограничения свободы.

6 августа соратник Навального Николай Ляскин получил год ограничения свободы из запрашиваемых двух лет, а брат оппозиционера Олег Навальный — 12 месяцев условного срока.

16 августа Преображенский районный суд Москвы назначил Ярмыш 1,5 года ограничения свободы, а 27 августа ее адвокаты подали апелляционную жалобу.

26 августа год ограничения свободы по «санитарному делу» получила участница Pussy Riot Люся Штейн. Прокурор, как и для других фигурантов дела, запрашивал для обвиняемой два года.

*Минюст признал «Альянс врачей» НКО, выполняющей функцию иноагента.