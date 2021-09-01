Петербургский фестиваль Gamma перенесли на месяц из‑за коронавируса

Фестиваль Gamma, который должен был пройти 18–19 сентября в Петербурге, перенесли на месяц из‑за действующих ковидных ограничений. Об этом организаторы сообщили в соцсетях проекта.

Теперь мероприятие запланировано на 16–17 октября. Все билеты будут действительны в новые даты. Если нет возможности посетить событие в октябре, нужно написать на почту info@mdivision.ru. Команда фестиваля сделает возврат денег или переоформит билет на следующий год.

Помимо этого, представители Gamma анонсировали событие, которое пройдет 18 сентября и «добавит вдохновения и сил для ожидания». Посетить его бесплатно смогут обладатели билетов на фестиваль.

«Мы прикладываем максимальные усилия, чтобы сохранить фестиваль, который вдохновлял, удивлял и дарил эмоции все эти 6 лет, давайте вместе сохраним „Гамму“», — отметили организаторы Gamma.

Ранее организаторы другого петербургского фестиваля — Present Perfect — сообщили о переносе мероприятия на лето 2022-го. Изначально ивент должен был пройти 23–25 июля этого года. Мероприятие перенесли из‑за запретов городских властей и «здравого смысла» — чтобы сохранить фестиваль.