В России выявили 18 368 новых случаев коронавируса

В России зарегистрировали 18 368 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 555 заражений больше, чем вчера.
Больше всего новых случаев в Петербурге — 1312. Следом идут Москва, Подмосковье, Свердловская и Ростовская области, Пермский край, Воронежская и Самарская области, а также Красноярский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 6 937 333. За последние сутки выздоровели 18 325 пациентов, за все время с начала пандемии — 6 199 379. За сутки умерли 790 человек, за весь период — 184 014.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 216,8 млн. Россия находится на четвертом месте по этому показателю. На первом — США (38,6 млн), на втором — Индия (32,7 млн), на третьем — Бразилия (20,7 млн).