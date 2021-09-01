В России выявили 18 368 новых случаев коронавируса

В России зарегистрировали 18 368 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 555 заражений больше, чем вчера.

Больше всего новых случаев в Петербурге — 1312. Следом идут Москва, Подмосковье, Свердловская и Ростовская области, Пермский край, Воронежская и Самарская области, а также Красноярский край.