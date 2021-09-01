Анна Куклина стала главным редактором «Афиши–Рестораны»

Ресторанный эксперт и журналистка Анна Куклина заняла пост главного редактора проекта «Афиша–Рестораны». С ее приходом на сервисе появится больше новостей, подборок и обзоров.

Куклина уже приступила к новым обязанностям. В должности главреда она сосредоточится на редакционной политике, поиске авторов и работе с ними, а также на создании качественных гастрономических подборок.

«Приоритетным принципом работы „Афиши–Рестораны“ всегда было независимое и экспертное мнение редакции. Опыт Анны соответствует философии бренда и нашим амбициозным целям, и мы рады ее присоединению к команде. В зоне ее ответственности — усиление контентного направления, управление редакционной политикой и авторами. Вместе мы планируем сделать „Афишу–Рестораны“ лидером среди СМИ ресторанной индустрии», — отметил руководитель проекта «Афиша–Рестораны» Михаил Шенштейн.

До прихода в «Афишу–Рестораны» Анна Куклина совмещала должности заместителя главного редактора журнала «Гастроном» и PR-директора издательского дома «Гастроном». Кроме того, она была продюсером программы «Есть в России», вела шоу «О вкусной и здоровой пище» на радио «Маяк» и более 10 лет работала на федеральном телевидении.