перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Эрмитаж выставил на продажу NFT картин Кандинского, да Винчи и Ван Гога 0:54
Японский инженер создал комнату, которая сама заряжает электронные устройства Вчера в 23:56
Windows 11 выйдет 5 октября. Владельцы «десятки» смогут обновиться до нее бесплатно Вчера в 22:59
«Аэрофлот» и S7 начнут летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх c октября. Продажи билетов уже открыты Вчера в 22:40
Дэмиен Херст нарисовал обложку нового альбома Дрейка. Она стала мемом и вызвала вопросы фанатов Вчера в 22:03
В Пулково перепутали гробы. Из‑за этого краснодарец чуть не похоронил вместо жены другого человека Вчера в 21:19
В Ярославле на шоу юных десантников устроили перформанс «Смерть п*****м» Вчера в 21:17
Создатель мобильного YouTube Андрей Дороничев уходит из Google. После 14 лет в компании Вчера в 20:36
Миллионник на базе Владивостока, сериал о Карле Лагерфельде и другие новости дня
Вчера в 20:15 дайджест
РБК: 43% силовиков, пытавших людей, получили условные сроки Вчера в 20:08
Corridor Crew/YouTube
Статуя Свободы — мужчина, а Танос — сосед напротив: ИИ превратил героев культуры в реальных людей Вчера в 19:15
В Москве пройдет фестиваль-школа современного искусства «Территория» Вчера в 18:48
«Может вырасти помойка»: жители Подмосковья призвали остановить разработку карьера у их домов Вчера в 18:42
Роскомнадзор составил первые протоколы в рамках закона о «суверенном рунете» Вчера в 18:07
Ярмарка Cosmoscow откроется 9 сентября в Гостином Дворе. В ней примут участие 80 галерей Вчера в 18:07
«Аэрофлот» пообещал повысить зарплаты бортпроводникам и пилотам после жалобы профсоюза Вчера в 17:34
We Got This Covered/YouTube
Вышел финальный трейлер новой части бондианы. Наконец! Вчера в 17:25
Duran Duran выпустили песню к 40-летию группы. Трек войдет в их новый альбом Вчера в 17:10
Евросоюз объявил о полной вакцинации 70% взрослого населения от коронавируса Вчера в 17:07
Институт «Стрелка» опубликовал программу конференции «Архитектор будущего» Вчера в 17:01
Отключить рекламу

Эрмитаж выставил на продажу NFT картин Кандинского, да Винчи и Ван Гога

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:54

Государственный Эрмитаж выставил на продажу цифровые копии шедевров из своей коллекции и их NFT. Они появились на платформе Binance. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеграм-канал музея.

Аукцион продлится до 7 сентября. На нем можно будет приобрести NFT таких картин как «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне, «Юдифь» Джорджоне, «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Композиция VI» Василия Кандинского и «Куст сирени» Винсента Ван Гога.

Все цифровые произведения существуют в двух экземплярах: один будет продан, а другой — останется в Эрмитаже. Подлинность каждой копии лично заверена директором музея Михаилом Пиотровским: он подписал их и указал точное время и дату подписания.

Стартовая стоимость каждого произведения составит 10 тыс. стейблкоинов. Все вырученные средства будут направлены в Эрмитаж. В качестве бонуса победители аукциона получат видео в формате NFT с моментом подписания работы Пиотровским.

«Мы не собираемся решать с помощью токенов финансовые вопросы, у нас нет рыночных ожиданий, связанных с их выпуском. Мы хотим посмотреть, как эта форма будет восприниматься. NFT — это философия, это эстетика обладания», — сказал Пиотровский.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) — это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

В качестве NFT можно продавать фильмы, картины, мемы, клипы, фотосессии, песни, цифровые модели зданий, часы, твиты и статьи. Подробнее о NFT-индустрии «Афиша Daily» писала здесь.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Воспоминания
Футуристический детектив с Хью Джекманом
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить