Эрмитаж выставил на продажу NFT картин Кандинского, да Винчи и Ван Гога

Аукцион продлится до 7 сентября. На нем можно будет приобрести NFT таких картин как «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне, «Юдифь» Джорджоне, «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Композиция VI» Василия Кандинского и «Куст сирени» Винсента Ван Гога.

Государственный Эрмитаж выставил на продажу цифровые копии шедевров из своей коллекции и их NFT. Они появились на платформе Binance. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеграм-канал музея.

Все цифровые произведения существуют в двух экземплярах: один будет продан, а другой — останется в Эрмитаже. Подлинность каждой копии лично заверена директором музея Михаилом Пиотровским: он подписал их и указал точное время и дату подписания.

Стартовая стоимость каждого произведения составит 10 тыс. стейблкоинов. Все вырученные средства будут направлены в Эрмитаж. В качестве бонуса победители аукциона получат видео в формате NFT с моментом подписания работы Пиотровским.

«Мы не собираемся решать с помощью токенов финансовые вопросы, у нас нет рыночных ожиданий, связанных с их выпуском. Мы хотим посмотреть, как эта форма будет восприниматься. NFT — это философия, это эстетика обладания», — сказал Пиотровский.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) — это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

В качестве NFT можно продавать фильмы, картины, мемы, клипы, фотосессии, песни, цифровые модели зданий, часы, твиты и статьи. Подробнее о NFT-индустрии «Афиша Daily» писала здесь.