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Японский инженер создал комнату, которая сама заряжает электронные устройства

Юлия Онодэра
Вчера в 23:56

Японский инженер Такуя Сасатани из университета Токио спроектировал комнату, которая сама, без каких‑либо проводов, заряжает любые электронные устройства. Об этом сообщил The Daily Telegraph.

Комната оснащена технологией многорежимного квазистатического резонанса в полости (М-QSCR). В стены вмонтированы конденсаторы, которые создают трехмерное магнитное поле — оно улавливается гаджетами. Через него устройствам передается энергия.

Зарядить в помещении можно только те приборы, которые оснащены функцией беспроводной зарядки. При этом расположить их можно в любом месте комнаты и в любом положении. В том числе с гаджетами можно ходить — на зарядку это не окажет никакого воздействия.

Ученый утверждает, что в комнате практически отсутствуют места, где не фиксируется действие магнитного поля. Эффективность подачи электроэнергии в устройства составляет по меньшей мере 50% во всем объеме помещения.

Сасатани заверяет, что заряжающая комната полностью безопасна для тех, кто находится внутри нее. Магнитные поля, по его словам, не настолько мощные, чтобы повлиять на здоровье людей. Комната соответствует требованиям Федеральной комиссии по связи США (FCC) и Институты инженеров электротехники и электроники (IEEE).

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