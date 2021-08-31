Windows 11 выйдет 5 октября. Владельцы «десятки» смогут обновиться до нее бесплатно

Новая операционная система от Microsoft — Windows 11 — станет доступна 5 октября. Об этом сообщается в блоге компании.
С 5 октября система будет поставляться на компьютерах со встроенным ПО, владельцы Windows 10 смогут обновиться до нее бесплатно. Этот процесс будет проходить поэтапно — поддержку ОС на всех совместимых устройствах планируют обеспечить к середине 2022 года.
Одна из особенностей системы — поддержка приложений для Android — тоже появится только в следующем году. В ближайшие месяцы начнется ее тестирование.
Предыдущая ОС от Microsoft — Windows 10 — вышла в 2015 году. Перерыв в шесть лет между выходом двух ОС стал самым продолжительным за время существования Windows. Поддерживать Windows 10 будут до октября 2025 года.
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