«Аэрофлот» и S7 начнут летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх c октября. Продажи билетов уже открыты

Российские авиакомпании «Аэрофлот» и S7 открыли продажи билетов на курорты Египта. Они запустят рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с октября. Об этом сообщили сайт S7 и «Ведомости».

«Аэрофлот» будет совершать полеты ежедневно с 1 октября в оба города из Москвы. S7 запланировал еженедельные рейсы в Хургаду — также из столицы. Также из Москвы самолетами S7 дважды в неделю можно будет улететь в Шарм-эль-Шейх.

Первый рейс S7 в Хургаду запланирован на 5 октября. До 6 ноября перелеты будут осуществляться по вторникам, после — по субботам. Обратные рейсы намечены на те же дни. В Шарм-эль-Шейх первый самолет улетит 9 октября, рейсы будут по средам и субботам до 31 октября, после — по четвергам и воскресеньям.

Авиасообщение с египетскими курортами было восстановлено в августе после шести лет запрета, связанного с крушением российского самолета над Синайским полуостровом. С 9 августа в Египет стали летать самолеты авиакомпании «России».