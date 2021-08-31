В Пулково перепутали гробы. Из‑за этого краснодарец чуть не похоронил вместо жены другого человека

В грузовом терминале Пулково перепутали два гроба. Об этом пишет «Бумага» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По информации «Фонтанки», в одном гробу находилось тело 37-летней жительницы Краснодарского края, во втором — 20-летней девушки из другого российского региона. Первый гроб сдал в терминал петербургского аэропорта вдовец умершей женщины.

В аэропорту Краснодара мужчина получил гроб уже с другим телом. Однако узнал о подмене он лишь на месте захоронения. Это сорвало похороны.

Северо-западная транспортная прокуратура начала проверку. По предварительным данным, ошибку допустил сотрудник грузового терминала, который неправильно промаркировал гробы при оформлении.