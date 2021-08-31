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Миллионник на базе Владивостока, сериал о Карле Лагерфельде и другие новости дня
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Миллионник на базе Владивостока, сериал о Карле Лагерфельде и другие новости дня

Семён Гудошников
Вчера в 20:15

На базе Владивостока планируют создать городскую агломерацию с населением более миллиона человек. Для этого построят новый город-спутник.

Президенты России и Беларуси намерены одобрить план по интеграции двух стран 9 сентября. В Кремле призвали не забегать вперед и не предвосхищать итогов встречи.

Владимир Путин уволил трех генералов МВД, еще двое ушли по собственному желанию. Все они поручались за экс-начальника камчатской полиции, которого подозревают в коррупции.

В Москве неизвестные испортили сотни электросамокатов, обмазав их солидолом. Полиция начала проверку, сумма ущерба устанавливается.

В России зарегистрировали 17 813 новых случаев коронавируса (на 512 меньше, чем вчера). В Евросоюзе тем временем сообщили о вакцинации 70% взрослого населения.

В России запустили сайт «Ваш выбор». Через него бюджетники могут пожаловаться на принуждение к голосованию.

Жители Подмосковья призвали остановить разработку песчаного карьера у их домов. Они опасаются, что работы ухудшат экологическую ситуацию и снизят уровень воды в колодцах.

«Donda» Канье Уэста заняла первую строчку чартов Apple Music в 152 странах. За сутки альбом послушали более 60 млн раз только в США.

Duran Duran выпустили песню к 40-летию группы, а «Деревянные киты» показали клип на трек «Поле чудес» (в нем героиня погружается в транс и встречается с персонажами мифов).

Пара свежих трейлеров вторника: на документальный фильм Apple TV+ о The Velvet Underground и на новую, долгожданную часть бондианы с Дэниелом Крейгом (в российских кинотеатрах — с 30 сентября).

Disney снимет свой первый драматический сериал — про креативного директора Chanel и Fendi, фотографа, модельера и дизайнера Карла Лагерфельда.

Netflix получил права на сиквел «Техасской резни бензопилой» от Legendary Pictures. Картина выйдет эксклюзивно на стриминговом сервисе, когда — пока непонятно.

7 сентября в Garage Screen пройдет премьера фильма Рюсукэ Хамагути «Случайность и догадка». На Берлинале картина получила Гран-при жюри — «Серебряного медведя».

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