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«РБК»: 43% пытавших людей силовиков получили условные сроки

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:08

Почти половина (43%) силовиков, которых осудили за пытки людей, получили условные сроки. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на доклад Комитета против пыток.

По информации правозащитной организации, с 2000 года в России зафиксировали 219 фактов жестокого обращения с задержанными и заключенными. Пострадавшими в этих эпизодах стал 291 человек. Осудили всего 122 силовиков, из них 52 — условно.

Остальные 70 сотрудников правоохранительных органов осуждены на реальные сроки. Самый строгий приговор составил 14 лет строгого режима — такое наказание в 2008 году получил нижегородский милиционер из‑за гибели рабочего в вытрезвителе.

Медианный срок для осужденных, по данным Комитета против пыток, — три с половиной года. Это означает, что половина из 70 осужденных силовиков должна провести в тюрьме больший срок, а другая половина — меньший. Средний срок при этом составляет чуть более четырех лет.

Наиболее распространенным нарушением стало избиение ногами, оно присутствовало в 230 из 291 случаях жестокого обращения. В 168 случаях правоохранители били людей ногами, в 94 случаях использовали наручники, в 61 — электрический ток, в 44 и 41 — резиновую палку и связывание.

Также зафиксированы случаи, когда силовики пытались утопить человека в канале, курили при задержанном с астмой, заставляли проглотить крышку от пивной бутылки, приседать в противогазе. Среди иных методов истязаний пострадавшие указывали пытки кипятком, избиение бейсбольной битой, растягивание на самодельной дыбе.

Авторы доклада подчеркивают, что их анализ не является «полноценной картиной, полностью отражающей общероссийскую действительность», поскольку Комитет против пыток исследовал только собственную статистику — а работает организация не во всех регионах.

Специалисты рассмотрели только те случаи, по которым подавались заявления в Следственный комитет по статье о превышении должностных полномочий. Официальной и полной статистики по делам и жалобам о пытках в России не существует.

«В случае, если уголовное дело по жалобе на пытки будет возбуждено, до этого следователи в среднем шесть раз отказывают в его возбуждении», — добавили в Комитете. Там заявили, что 51% жалоб не приводят к заведению уголовного дела.

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