«Может вырасти помойка»: жители Подмосковья призвали остановить разработку карьера у их домов

Жители деревень Жуково и Какузево в Раменском районе Подмосковья призвали остановить разработку песчаного карьера, которая ведется в 100–200 метрах от их домов. Об этом они рассказали «Таким делам».

Жители направили обращения главе Раменского района, в региональную прокуратуру и губернатору Подмосковья. Они отметили, что карьер разрабатывается на участках, которые предназначены для сельского хозяйства.

По мнению жителей, работы могут изменить рельеф местности, нанести вред жилым домам и снизить уровень воды в колодцах. Они попросили чиновников провести проверку.

Одна из жительниц, Ирина Грязнова, сказала, что разработка карьера началась без общественных слушаний. Рядом с будущим карьером не установили ни ограждений, ни информационных щитов, добавила она.

На все обращения в администрацию Раменского местные активисты получают отписки. В ответе от 5 августа чиновники сообщили, что региональное Минэкологии предоставило лицензии на работы, а фирма «Антей», которая их проводит, разработала план рекультивации.

«Компания „Алмаз“ находится на стадии лицензирования деятельности с отходами. Мы полагаем, что рядом с жилыми домами может вырасти помойка, как в соседних поселениях. А это отравление воды и воздуха», — считает Грязнова.

Глава общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков, к которому обратились жители, направил запросы в СК и МВД. Он отметил, что разработка карьера ведется круглосуточно, что нарушает правила соблюдения тишины в ночное время. Кроме того, многотонные самосвалы разрушают деревенскую дорогу и создают риски ДТП с детьми, добавил общественник.