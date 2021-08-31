Роскомнадзор составил первые протоколы в рамках закона о «суверенном рунете»

Роскомнадзор составил первые административные протоколы в рамках закона о «суверенном рунете». Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, в отношении компании «Техносерв АС» протокол был составлен 23 июля. Роскомнадзор утверждает, что она проигнорировала требование законодательства подключиться к национальной системе доменных имен (НСДИ). Судебное заседание по делу назначено на 6 сентября.

За это нарушение компании грозит штраф от 60 до 100 тыс. рублей. После «Техносерв АС» протоколы составили еще на 12 компаний. В числе нарушителей также провайдер «Фотон телеком» и хостинг-провайдер «Медиасофт эксперт». Их дела зарегистрированы 30 июля и 2 августа соответственно.

Так называемый закон о суверенном рунете вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он обязывает провайдеров иметь в сети специальное оборудование, полученное от Роскомнадзора. В обычном режиме оно блокирует запрещенные ресурсы, а в случае появления внешних угроз предоставляет ведомству управление сетью.

Требование подключиться к НСДИ обязательно с февраля 2021 года. Оно касается не только операторов связи, но и всех компаний, имеющих технологические сети и номера автономных систем. Одной из таких компаний является «Техносерв АС».