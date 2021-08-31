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«Аэрофлот» пообещал повысить зарплаты бортпроводникам и пилотам после жалобы профсоюза

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:34

«Аэрофлот» планирует увеличить зарплаты бортпроводников и пилотов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Михаила Полубояринова.

По его словам, решение было принято после консультаций с профсоюзом. Глава «Аэрофлота» утверждает, что с 1 сентября рядовой бортпроводник в зависимости от налета будет получать от 100 до 150 тыс. рублей в месяц.

Также компания прорабатывает новую систему оплаты для пилотов, их зарплата будет увеличиваться поэтапно. Первое повышение планируется в конце октября — начале ноября, заявил Полубояринов.

На прошлой неделе профсоюз предупредил «Аэрофлот» о том, что компания может столкнуться с дефицитом квалифицированных кадров из‑за измененной системы зарплат, действующей с начала 2021 года. С восстановлением «Аэрофлота» после пандемии нагрузка на экипаж выросла, однако зарплата «адекватно» не увеличилась, отметили там.

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