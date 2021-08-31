Duran Duran выпустили песню к 40-летию группы. Трек войдет в их новый альбом

Британские корифеи нью-вейва и синти-попа Duran Duran продолжают тизерить свой новый альбом «Future Past», выход которого намечен на 22 октября. В сети появился трек «Anniversary» — уже третий сингл с их грядущей пластинки.

Песня посвящена 40-летию совместного творчества группы и содержит пасхалки к прошлым хитам Duran Duran. Музыканты сказали, что хотели сделать трек инклюзивным, а его посыл — максимально широким.

«После стольких лет совместной работы, выступлений мы действительно ценим, что означает „быть вместе“ и „оставаться вместе“. 40 лет назад мы бы не посчитали, что стоит писать музыку на эту тему, но сегодня все наоборот. Было весело строить трек вокруг прошлых хитов Duran Duran, они упоминаются как пасхалки, которые могут найти фанаты в песне», — заявили Duran Duran.