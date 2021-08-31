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Институт «Стрелка» опубликовал программу конференции «Архитектор будущего»

Виктория Шанина
Сегодня в 17:01

Организаторы конференции «Архитектор будущего» опубликовали программу. Ивент пройдет в рамках проекта «Архитекторы.рф» 6 и 7 сентября, рассказала «Афише Daily» представители мероприятия.

Конференция этого года посвящена тому, как глобальные вызовы определяют роль архитектора. Представители профессии все больше занимаются борьбой с глобальными мировыми кризисами, а не только проектируют библиотеки, небоскребы и музеи.

«Наводнения, тепловые волны, климатическая миграция, пандемии, бедность и неравенство определяют основные задачи архитектора: искать пространственные решения и предотвращать распространение инфекций, увеличение температуры, вымирание биологических видов», — говорится в манифесте ивента.

В 2021 году конференция — это платформа для обмена между университетами, институтами развития и медиа. Спикеров программная дирекция отбирала вместе с Future Architecture Platform, ArchDaily, HKU Faculty of Architecture (Гонконг), Technion (Израиль), Bezalel (Израиль) и Российской молодежной архитектурной биеннале.

Конференция «Архитектор будущего» пройдет в онлайн-формате. К ютьюб-трансляции присоединится больше 40 молодых архитекторов, критиков, профессоров и преподавателей.

Подробности о программе можно найти по ссылке. Зарегистрироваться на конференцию — тут.

Программа реализуется Дом.рф в стратегическом партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

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