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Президенты России и Беларуси намерены одобрить план по интеграции двух стран 9 сентября

Семён Гудошников
Сегодня в 15:08

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко намерены одобрить «дорожные карты» по интеграции двух стран на заседании 9 сентября в Москве. Об этом заявил посол Беларуси в РФ Сергей Семашко на встрече с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым и губернатором Воронежской области Александром Гусевым, пишет «Интерфакс».

По словам Семашко, на заседании Союзного правительства в Москве «будут подписаны эти все „дорожные карты“ и общая карта углубления интеграции». «Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна по газу. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа [сентября] дожмем», — цитирует его слова ТАСС.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что президенты двух стран встретятся 9 сентября в Москве, но призвал не забегать вперед и не предвосхищать итоги встречи. Он отметил, что за последние годы правительства России и Беларуси «предпринимали очень активные усилия по согласованию» «дорожных карт» и в этом им «удалось существенно продвинуться».

Власти России и Беларуси обсуждают политическую интеграцию двух стран с 1999 года. В 2000 году был подписан договор о создании Союзного государства. К его 20-летию, в декабре 2019 года, было предложено принять программу углубления интеграции. В результате была выработана 31 «дорожная карта» по объединению в различных сферах экономики и управления. Текст этих документов никогда не публиковался. В декабре 2019-го в Минске прошли акции против углубленной интеграции с Россией.

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