В летнем кинотеатре «Гаража» пройдет премьера фильма Рюсукэ Хамагути «Случайность и догадка»

«Случайность и догадка» — это сборник новелл о женской самоидентификации. В двух из них случайные диалоги двух подруг заставляют их сделать неожиданные открытия о самих себе и близких им людях, в третьей — попытка скомпрометировать профессора, на которую идет студентка из‑за диплома, оборачивается катастрофой. Каждая новелла — это минималистичная история с прохладной цветовой гаммой и горько-сладким послевкусием.

7 сентября в летнем кинотеатре Garage Screen пройдет премьера фильма японского режиссера Рюсукэ Хамагути «Случайность и догадка». Об этом « Афише Daily » рассказали представители мероприятия.

В этом году на Берлинском кинофестивале «Случайность и догадка» получили Гран-при жюри — «Серебряного медведя». В российский прокат картина выйдет 23 сентября.

Купить билеты на показ можно здесь.