В России запустили сайт «Ваш выбор» для жалоб на принуждение к голосованию

31 августа запустился российский сайт «Ваш выбор», с помощью которого работники бюджетной сферы могут сообщить о том, что их принуждают к голосованию на выборах. Все жалобы принимаются анонимно, пишет один из авторов проекта — оппозиционный политик Роман Юнеман.

«Это платформа для помощи тем, кого хотят лишить права выбирать политиков по совести — для учителей, врачей, сотрудников „Жилищника“, работников МФЦ и многих наших граждан, кого начальство заставляет голосовать „правильно“», — заявил оппозиционер.

Согласно описанию страницы, сайт был запущен при поддержке независимых общественных и политических деятелей. В экспертный совет вошли политологи Екатерина Шульман и Александр Кынев, сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, юрист и главный редактор портала «Справочник наблюдателя» Станислав Рачинский и другие.

Помимо сайта, проект создал телеграм-бот для приема жалоб. В ближайшее время планируется запуск горячей линии, по которой можно будет узнать о защите своих прав.

На главной странице сайта «Ваш выбор» авторы напоминают, что 19 сентября пройдут выборы в Госдуму. Кроме того, по данным ЦИК России, в 39 регионах пройдут голосования за депутатов местных парламентов, в девяти регионах — губернаторов, в 11 региональных центрах — глав городов.