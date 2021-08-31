«Donda» Канье Уэста заняла первую строчку чартов в 152 странах и побила рекорд Apple Music

Новый альбом Канье Уэста «Donda» занял первую строчку чартов Apple Music в 152 странах за 24 часа. В ежедневном мировом рейтинге треки с пластинки заняли 19 мест из 20 лучших, пишет Variety.

За полные сутки после выхода альбом послушали более 60 млн раз только в США. Канье Уэст и «Donda» побили рекорд 2021 года как самый популярный исполнитель и альбом в первый день его выпуска.

Платформа Spotify объявила, что «Donda» также побила рекорд среди самых прослушиваемых альбомов за день в 2021 году. Ранее это звание принадлежало пластинке «Sour» Оливии Родриго.

Перед релизом альбома Уэст устроил три вечеринки-презентации — две в Атланте и одну в Чикаго. Все они транслировались в Apple Music.

Менеджер Уэста обещал, что «Donda» выйдет на следующий день после третьего концерта, то есть 27 августа. Однако релиз состоялся только спустя два дня. На Apple Music в качестве даты выхода стояло 3 сентября.

В треклист «Donda» попало 26 композиций, в которых Уэст рефлексирует над событиями из прошлого в своей жизни. Название альбома — это имя его матери. На обложке — черный квадрат.